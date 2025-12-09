Nike Aktie
|54,76EUR
|0,18EUR
|0,33%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nike gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 63,54
|
Abst. Kursziel*:
33,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 63,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,77%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Analysen zu Nike Inc.
08:09
Nike Outperform
RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|54,76
|0,33%
