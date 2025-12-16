Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche´deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Bei Nike habe es zuletzt sogar einen deutlichen Einbruch der Onlineverkäufe gegeben./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
