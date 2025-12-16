Nike Aktie

57,46EUR 0,04EUR 0,07%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 07:44:20

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche´deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Bei Nike habe es zuletzt sogar einen deutlichen Einbruch der Onlineverkäufe gegeben./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 67,78 		Abst. Kursziel*:
32,78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 67,78 		Abst. Kursziel aktuell:
32,78%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen

07:44 Nike Outperform Bernstein Research
15.12.25 Nike Neutral UBS AG
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
10.12.25 Nike Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 57,16 -0,45% Nike Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

08:50 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:17 LANXESS Sell UBS AG
07:44 Nike Outperform Bernstein Research
07:43 adidas Outperform Bernstein Research
07:39 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Airbus Overweight Barclays Capital
07:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
06:40 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
15.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
15.12.25 Sanofi Overweight Barclays Capital
15.12.25 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Polytec kaufen Warburg Research
15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
15.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Nike Neutral UBS AG
15.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
15.12.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
15.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen