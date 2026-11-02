Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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02.11.2026 23:35:01
Nike’s Fall, Netflix Growth, and What We Learned in Q3
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Jason Hall discuss:
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