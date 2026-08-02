NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.08.2026 15:49:00
Nobody's Talking About the 1 Biggest Risk Facing Nvidia
It's not easy to complain about Nvidia (NASDAQ: NVDA). Its shares have skyrocketed 13,440% in the past 10 years (as of July 29), even though they trade 19% off their peak. This business has created many millionaires.Additionally, the company is operating at full strength. During its fiscal 2027 first quarter (ended April 26), it reported revenue growth of 85% year over year. Its net income surged 211%. This is a booming business.However, this artificial intelligence (AI) stock faces one big risk. And it's something that nobody's really talking about right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.07.26