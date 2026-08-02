NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.08.2026 15:49:00

Nobody's Talking About the 1 Biggest Risk Facing Nvidia

It's not easy to complain about Nvidia (NASDAQ: NVDA). Its shares have skyrocketed 13,440% in the past 10 years (as of July 29), even though they trade 19% off their peak. This business has created many millionaires.Additionally, the company is operating at full strength. During its fiscal 2027 first quarter (ended April 26), it reported revenue growth of 85% year over year. Its net income surged 211%. This is a booming business.However, this artificial intelligence (AI) stock faces one big risk. And it's something that nobody's really talking about right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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