Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Windenergieanlagen
|
08.01.2026 13:16:41
Nordex-Aktie fäll dennoch: Weitere Aufträge - Spanien-Geschäft wächst
Das Unternehmen aus Hamburg teilte mit, es werde 38 Windenergieanlagen verschiedener Typen in den Provinzen Teruel, Navarra, Burgos und León installieren.
Einer der Kunden ist der Onshore-Windstromerzeuger Nadara, der zwölf Turbinen für einen Windpark in der Provinz León bestellt hat. Das Projekt Castillo 1 werde mit einer Kapazität von 75 MW im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen und sei das erste Windenergieprojekt von Nadara in Spanien, teilte Nordex mit.
Die Namen der weiteren Kunden und der Windparks wurden nicht bekannt gegeben. Jeder Auftrag beinhaltet zudem, einen langfristigen Premium-Servicevertrag.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent tiefer bei 32,60 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex
Nachrichten zu Nordex AG
|
15:58
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über insgesamt 246 MW in Spanien (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-News: Nordex Group secures new orders totalling 246 MW in Spain (EQS Group)
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)