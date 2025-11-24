Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Nordex-Investment 24.11.2025 10:04:16

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nordex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2022 wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordex-Papier bei 12,34 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Nordex-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 810,701 Nordex-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 20 656,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,48 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 106,57 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 6,02 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Nordex-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordex Equal Weight Barclays Capital
05.11.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
Nordex AG 25,62 -0,08% Nordex AG

Nordex AG 25,62 -0,08% Nordex AG

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
