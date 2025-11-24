Nordex Aktie
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2022 wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordex-Papier bei 12,34 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Nordex-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 810,701 Nordex-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 20 656,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,48 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 106,57 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 6,02 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Nordex-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Nordex AG
