Nordex-Aktie im Minus: Nordex erhält Aufträge aus der Türkei

Wie der Windkraftanlagenbauer Nordex mitteilte, sind im Leistungsumfang die Lieferung von Turbinen sowie zehnjährige Premium-Service-Verträge enthalten. Nordex sei von Rönesans Enerji als sogenannter EPC-Auftragnehmer (Engineering, Procurement and Construction) mandatiert worden.

Auftraggeber ist die Heitkamp Industrial Solutions GmbH, eine Deutschland-Tochter des türkischen Baukonzerns Rönesans Holding bzw. dessen Tochter Rönesans Enerji. Den Angaben zufolge ist dies die erste Investition von Rönesans Enerji in erneuerbare Energien, seit Totalenergies vergangenen Monat 50 Prozent an Rönesans Enerji erworben hat.

Der größte der drei Aufträge beinhaltet die Lieferung von zwölf Turbinen mit einer Gesamtleistung von 84 MW für den Windpark Sagilsugai in der Provinz Malatya in Ostanatolien. Sieben Turbinen sollen in Sivas für den 49-MW-Windpark Kayalar installiert werden, acht Turbinen im 56-MW-Projekt Osmancik in Corum.

Die drei Projekte, die Teil der Ausschreibung YEKA RES-3 sind, werden alle mit N163/6.X-Turbinen auf 113 Meter hohen Stahltürmen ausgestattet. Diese eignen sich laut Mitteilung "besonders gut, um in dieser windschwachen Region hohe Erträge zu erzielen".

Mit diesen drei neuen Projekten erhöhe sich die installierte Gesamtleistung auf 355 Megawatt, von derzeit 166 Megawatt mit sechs Wasserkraftwerkprojekten, sagte Emre Hatem, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Rönesans Enerji. Ziel sei es, mit einem Portfolio an 100 Prozent erneuerbaren Energien weiter zu wachsen und eines der Top 3 der grünen Energieunternehmen in der Türkei zu werden.

Rönesans habe zusammen mit seinen Partnern GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung und IFC der Weltbankgruppe (Minderheitsaktionär der Gruppe) mehr als 7 Milliarden Euro in zukunftsweisende Projekte in der Türkei investiert.

So reagiert die Aktie

Nach weiteren Aufträgen für Nordex setzt sich am Mittwoch die Kurserholung der Aktien fort. Nach einem Aufschlag von 5,74 Prozent am Vortag verloren die Nordex-Titel auf XETRA heute nach anfänglichen Gewinnen letztlich 0,49 Prozent auf 11,28 Euro. Damit könnten die Papiere die 100-Tage-Linie bei 11,55 Euro hinter sich lassen, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Nachdem der Hersteller von Windturbinen am Vortag bereits einen Großauftrag aus Kanada gemeldet hatte, stehen nun weitere Aufträge über eine Leistung von 189 Megawatt aus der Türkei in den Büchern. Die Aufträge summieren sich auf gut ein Viertel der gesamten im zweiten Quartal eingegangenen Auftragsleistung von 1,6 Gigawatt.

FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)