Nordex hebt Jahresprognose für Gewinnmarge etwas an

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Margenerwartung für 2024 des Windanlagenbauers Nordex fällt nach dem ersten Halbjahr etwas besser aus. Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürften vom Umsatz dieses Jahr zwischen 3 und 4 Prozent hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bisher lag das untere Ende der Spanne bei 2 Prozent, nachdem 2023 operativ nur knapp der Break-even erreicht worden war. Mittelfristig peilt Nordex weiterhin 8 Prozent Ergebnismarge an, ist aber nach wie vor damit beschäftigt, nicht lukrative Altaufträge abzuarbeiten. Unterm Strich schrieb Nordex weiterhin rote Zahlen.

Auf die Aktionäre entfiel im ersten Halbjahr ein Verlust von 12,5 Millionen Euro, was aber deutlich weniger ist als die fast 300 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Im Tagesgeschäft erwirtschafteten die Hamburger 118 Millionen Euro operativen Gewinn, nach einem Verlust von 114 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg nun um fast ein Viertel auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Die operative Marge lag damit bei 3,4 Prozent./lew/mis