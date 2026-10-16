Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 06:26:39

Nordex hebt Margenausblick an

DOW JONES--Nordex hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat seinen Ausblick für die operative Rendite angehoben. Er verwies auf höhere Margen im Dienstleistungsgeschäft und ein starkes Projektgeschäft.

Für das laufende Jahr rechnet Nordex nun mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent. Bislang hatte der Konzern eine Marge von 8 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz wird weiter bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro gesehen. Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen auf 278 Millionen Euro von 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rückte auf 12,7 von 8,0 Prozent vor.

Der Umsatz kletterte auf 2,19 von 1,71 Milliarden Euro. Der freie Cashflow stieg auf 379 von 149 Millionen Euro. Die Ergebnisse lagen nach Angaben von Nordex über den Erwartungen.

Die vollständigen Ergebnisse wird Nordex am 5. November vorlegen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 38,92 3,73% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen