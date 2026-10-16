Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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16.10.2026 06:26:39
Nordex hebt Margenausblick an
DOW JONES--Nordex hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat seinen Ausblick für die operative Rendite angehoben. Er verwies auf höhere Margen im Dienstleistungsgeschäft und ein starkes Projektgeschäft.
Für das laufende Jahr rechnet Nordex nun mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent. Bislang hatte der Konzern eine Marge von 8 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz wird weiter bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro gesehen. Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen auf 278 Millionen Euro von 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rückte auf 12,7 von 8,0 Prozent vor.
Der Umsatz kletterte auf 2,19 von 1,71 Milliarden Euro. Der freie Cashflow stieg auf 379 von 149 Millionen Euro. Die Ergebnisse lagen nach Angaben von Nordex über den Erwartungen.
Die vollständigen Ergebnisse wird Nordex am 5. November vorlegen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|38,92
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