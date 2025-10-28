NORMA Group Aktie

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

Ziele im Blick 28.10.2025 11:37:00

NORMA-Aktie sinkt: NORMA bekräftigt Jahresziele trotz notwendiger Abschreibungen

NORMA-Aktie sinkt: NORMA bekräftigt Jahresziele trotz notwendiger Abschreibungen

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA hat seine Ziele trotz eines aufgetretenen Wertberichtigungsbedarfs bestätigt.

Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im Geschäftsjahr 2025 sei von der Maßnahme nicht betroffen und gelte unverändert, teilte das Unternehmen am frühen Montagabend mit.

Aufgrund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests sei ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA von insgesamt rund 50 Millionen Euro identifiziert worden, hieß es. Dieser sei im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen dort für die kommenden Geschäftsjahre zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf werde sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führe aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.

Die Zahlen zum dritten Quartal will NORMA am 04. November veröffentlichen. Der Aktienkurs von NORMA fällt via XETRA zeitweise 0,13 Prozent auf 14,86 Euro.

/he/ck

MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquelle: Wolfilser / Shutterstock.com

NORMA Group SE 14,08 -1,26%

