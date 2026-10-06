Not Nvidia. Not AMD. This Networking Stock Is Gaining From Every AI Data Center Built.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have been some of the top-performing artificial intelligence (AI) stocks due to their chips, but the next winner may be in networking. Data centers require a significant amount of networking cables, and that can position Arista Networks (NYSE: ANET) to outperform both chipmakers during the next year. Here's what makes the stock worth watching.

Arista Networks specializes in Ethernet switches, which transport data in, out, and between server racks. Those racks contain the AI chips that process intense workloads and enable AI products and services like ChatGPT. All of Arista's switches run on its proprietary software.

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