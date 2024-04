Novartis passt Herstellung von Brustkrebsmedikament Ribociclib an

Von Pierre Bertrand

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat Anpassungen bei der Herstellung seines Krebsmedikaments Ribociclib angekündigt und die Aufnahme neuer Patientinnen in Studien mit der Arznei vorübergehend ausgesetzt. So soll sichergestellt werden, dass die jüngsten behördlichen Vorgaben erfüllt werden. Die Anpassungen waren nötig geworden, um die neuen Standards für die Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium bis zum Ende des zweiten Quartals zu erfüllen, nachdem die Aufsichtsbehörden die Verwendung von Nitrosaminen in Medikamenten untersagt haben, wie der Schweizer Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Nitrosamine sind Chemikalien, die laut der Website der Europäischen Arzneimittelagentur als wahrscheinlich krebserregend für Menschen eingestuft werden.

Laut Novartis haben die Änderung keine Auswirkungen auf die Verwendung des Mittels durch Patientinnen oder die kommerzielle Bereitstellung von Kisqali, so der Markennamen des Medikaments, das für die Behandlung von metastasiertem Brustkrebs zugelassen ist. Die Aufnahme neuer Patientinnen in Studien mit dem Medikament zur Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium pausierte das Unternehmen. Novartis geht aber davon aus, dass die behördliche Prüfung von Ribociclib zur Behandlung von Brustkrebs im frühen Stadium wie geplant fortgesetzt wird.

