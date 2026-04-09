VMware Aktie
WKN DE: A0MYC8 / ISIN: US9285634021
|
09.04.2026 07:30:00
Nutanix: Partnerschaften mit NetApp und Cisco senken VMware-Migrationshürde
Nutanix arbeitet weiter daran, seine Cloud-Plattform zur zentralen Alternative für VMware-Kunden zu machen. Neue Partnerschaften sollen dabei helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
08.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.04.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
01.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones legt am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|71,46
|-0,22%
|NetApp Inc.
|84,36
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.