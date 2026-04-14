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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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14.04.2026 17:32:00

Nvidia dementiert Übernahmegerüchte

Nvidia wolle sich einen PC-Hersteller einverleiben, heißt es. Die Firma widerspricht jetzt dem Bericht, der die Gerüchte startete.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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