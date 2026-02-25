NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.02.2026 23:20:06
Nvidia forecasts upbeat quarterly sales as AI boosts chip demand
Its adjusted profits came in at US$1.62 per share, compared with estimates of US$1.53Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.02.26