NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.08.2026 09:52:00
Nvidia has US$21 billion SpaceX stake, US$30 billion in Intel shares
[SAN FRANCISCO] Nvidia on Friday (Aug 14) disclosed a nearly US$21 billion stake in Elon Musk’s SpaceX and a US$30 billion one...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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