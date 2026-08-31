NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.08.2026 17:32:00
Nvidia just made a $3.5 billion move that could expand its AI empire
An expanded partnership with MediaTek shows that Nvidia is interested in making its AI ecosystem compatible with the world of custom chips, a portfolio manager says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:00
|Handel in New York: NASDAQ Composite gibt mittags nach (finanzen.at)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
18:00
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
16:01
|Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12:45
|Chip-Aktien im Blick: NVIDIA, Broadcom & Marvell - Warum Vernetzung der nächste KI-Treiber ist (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|189,14
|0,51%
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