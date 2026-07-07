NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.07.2026 14:25:50
Nvidia Stock Drops on Reports That DeepSeek Is Quietly Developing Its Own AI Chip
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.at)
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18:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
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18:01
|Handel in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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16:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
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16:02
|Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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16:02
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Start (finanzen.at)
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06.07.26