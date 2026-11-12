Nvidia Stock Just Got Downgraded After Jensen Huang's Exit. Should You Sell?

Shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) fell about 6% to roughly $164 on Thursday afternoon after the company said Jensen Huang had resigned as chief executive, effective immediately. Huang co-founded Nvidia in 1993 and had run it ever since. The announcement also moved others, with rival Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) moving the other way, rising about 6%.

Wall Street analysts also reacted quickly. By the afternoon, two firms had downgraded the stock.

Image source: Nvidia.

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