NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.07.2026 11:36:17
Nvidia supplier Hon Hai reports surging sales on solid AI demand
Q2 sales rise 40% to US$79 billion, higher than analysts’ expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
02.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
02.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26