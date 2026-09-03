NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.09.2026 14:00:01
Nvidia to buy open-source AI platform Hugging Face for $13bn
Model and data repository turned down big investment from Jensen Huang’s chip group last year to preserve independenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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03.09.26
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03.09.26
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03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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