Österreichische Post-Aktie in Grün: Post-Tochter bank99 verdiente 2023 gut

Das Zinsergebnis stieg von 28,9 Mio. Euro auf 63,4 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Auch die Kundeneinlagen wurden um 8 Prozent mehr und stiegen auf rund 3,1 Mrd. Euro, das Kreditvolumen wuchs um 10 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro. Unterm Strich blieb ein Verlust von 12,5 Mio. Euro, 2022 lag das Minus noch bei 31,7 Mio. Euro.

Der Fehlbetrag liege im Rahmen der Erwartungen und spiegle den fortlaufenden Auf- und Ausbau sowie "projektbezogene Einmalkosten im Zusammenhang mit der anstehenden Harmonisierung der Kernbankensysteme" wider, schreibt die Bank am Dienstag in einer Aussendung. Die Bank befindet sich erst in ihrem vierten Geschäftsjahr, sie wurde 2020 von der Österreichischen Post ins Leben gerufen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 7 Prozent auf 3,38 Mrd. Euro. Die Bank hat laut eigenen Angaben rund 280.000 Kundinnen und Kunden.

Punkten will das Institut vor allem mit guter Erreichbarkeit - auch im ländlichen Gebiet. Das werde vor allem über die Post-Mutter und die Kombination von Post- und Bankfiliale ermöglicht. "Während sich andere Banken aus vielen Gebieten zurückziehen, ist das Ziel der bank99 weiterhin österreichweit vertreten zu sein", sagte Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied Markt & Digitalisierung der bank99.

Ihren Wachstumskurs will die Bank 2024 fortsetzen. "Mittelfristig erwarten wir ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im einstelligen Millionenbereich," so Kasandziev. Für heuer liege der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten und -kanäle sowie auf der Harmonisierung der Kernbankensysteme. 2021 übernahm die bank99 das österreichische Privatkunden-Geschäft der ING, seitdem arbeitet die Bank an der Zusammenführung der Systeme. Im Frühling 2023 habe man die technische Anbindung der ehemaligen rein digitalen ING-Kunden an das Schaltersystem der bank99 erreicht.

Die Österreichische Post-Aktie notierte in Wien letztlich 0,48 Prozent im Plus bei 31,10 Euro.

