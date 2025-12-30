Deutsche Bank Aktie
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 5 756,83 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,902 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,048 Prozent tiefer bei 5 748,97 Punkten, nach 5 751,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 760,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 746,36 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 668,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 529,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 869,28 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), UniCredit (+ 0,88 Prozent auf 69,86 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR), Deutsche Bank (+ 0,58 Prozent auf 32,94 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,78 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 119,65 EUR), BMW (-0,71 Prozent auf 92,88 EUR), Bayer (-0,43 Prozent auf 36,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 102,65 EUR) und adidas (-0,18 Prozent auf 167,95 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 76 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
