STOXX-Handel im Fokus 30.12.2025 09:28:58

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 5 756,83 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,902 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,048 Prozent tiefer bei 5 748,97 Punkten, nach 5 751,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 760,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 746,36 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 668,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 529,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 869,28 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), UniCredit (+ 0,88 Prozent auf 69,86 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR), Deutsche Bank (+ 0,58 Prozent auf 32,94 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,78 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 119,65 EUR), BMW (-0,71 Prozent auf 92,88 EUR), Bayer (-0,43 Prozent auf 36,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 102,65 EUR) und adidas (-0,18 Prozent auf 167,95 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 76 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 168,40 0,39% adidas
ASML NV 911,00 0,60% ASML NV
Bayer 36,54 0,34% Bayer
BMW AG 92,76 -0,73% BMW AG
Deutsche Bank AG 32,87 0,20% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,70 -0,14% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 16,05 0,56% Eni S.p.A.
Infineon AG 37,13 1,02% Infineon AG
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,98 0,82% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 553,00 2,17% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 119,75 -0,66% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 70,39 1,75% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,95 -0,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 755,40 0,06%

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

