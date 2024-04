Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa nachmittags.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 5 046,49 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,054 Prozent auf 5 012,02 Punkte an der Kurstafel, nach 5 014,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 005,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 053,00 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 961,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 485,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 309,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,83 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 76,65 EUR), Infineon (+ 1,80 Prozent auf 32,17 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,77 Prozent auf 3,36 EUR), BMW (+ 1,69 Prozent auf 114,40 EUR) und Stellantis (+ 1,57 Prozent auf 24,98 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-0,35 Prozent auf 27,34 EUR), Allianz (-0,30 Prozent auf 268,00 EUR), SAP SE (-0,23 Prozent auf 177,02 EUR), Eni (-0,20 Prozent auf 15,48 EUR) und Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 186,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 196 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 398,993 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at