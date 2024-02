Optimismus in Europa: So performt der STOXX 50 mittags

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 am Freitagmittag.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent fester bei 4 223,78 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent fester bei 4 222,70 Punkten in den Handel, nach 4 220,86 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 214,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 227,38 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,317 Prozent nach oben. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 4 097,22 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 3 907,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der STOXX 50 bei 3 912,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,22 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,44 Prozent auf 4,83 GBP), RELX (+ 1,29 Prozent auf 33,44 GBP), AstraZeneca (+ 0,91 Prozent auf 99,12 GBP), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 88,75 CHF) und GSK (+ 0,62 Prozent auf 16,61 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Glencore (-2,71 Prozent auf 3,86 GBP), Siemens (-2,25 Prozent auf 165,96 EUR), BAT (-1,70 Prozent auf 24,42 GBP), Nestlé (-1,69 Prozent auf 96,68 CHF) und HSBC (-1,26 Prozent auf 6,12 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 772 833 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 491,719 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,01 erwartet. Mit 10,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at