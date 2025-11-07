Siemens Aktie
|239,80EUR
|-1,45EUR
|-0,60%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Dass der Technologiekonzern - wie kolportiert - bereit sei, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten, werte er als kleinen Lichtblick kurz vor der Hauptversammlung am 13. November, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edhs/tw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
239,00 €
|
Abst. Kursziel*:
25,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
239,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,10%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
