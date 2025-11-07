Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

07.11.2025 19:56:20

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Dass der Technologiekonzern - wie kolportiert - bereit sei, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten, werte er als kleinen Lichtblick kurz vor der Hauptversammlung am 13. November, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edhs/tw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
239,00 € 		Abst. Kursziel*:
25,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
239,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,10%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

