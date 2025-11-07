NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Dass der Technologiekonzern - wie kolportiert - bereit sei, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten, werte er als kleinen Lichtblick kurz vor der Hauptversammlung am 13. November, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edhs/tw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.