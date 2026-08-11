Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 11.08.2026 15:58:30

Optimismus in Frankfurt: DAX steigt

Optimismus in Frankfurt: DAX steigt

Der DAX verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 26 437,73 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,198 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,206 Prozent höher bei 26 378,00 Punkten, nach 26 323,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 437,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 245,57 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25 067,09 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 24 350,28 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24 081,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,74 Prozent nach oben. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 63,76 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,75 Prozent auf 163,15 EUR), RWE (+ 1,42 Prozent auf 57,30 EUR) und GEA (+ 1,40 Prozent auf 65,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen adidas (-3,73 Prozent auf 161,10 EUR), QIAGEN (-3,00 Prozent auf 37,30 EUR), Zalando (-2,26 Prozent auf 24,24 EUR), Merck (-1,95 Prozent auf 140,70 EUR) und Daimler Truck (-1,72 Prozent auf 46,35 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 458 314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 213,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
03.08.26 RWE Buy UBS AG
29.07.26 RWE Kaufen DZ BANK
29.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 161,85 -2,62% adidas
Daimler Truck 46,07 -2,27% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 28,52 1,17% Deutsche Telekom AG
GEA 64,65 1,02% GEA
Heidelberg Materials 161,05 0,59% Heidelberg Materials
Infineon AG 62,78 0,45% Infineon AG
Merck KGaA 139,80 -2,37% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 36,94 -2,55% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 57,36 1,52% RWE AG St.
Siemens AG 279,10 0,78% Siemens AG
Siemens Energy AG 158,36 2,01% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,36 0,37% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 24,11 -2,31% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 391,42 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen