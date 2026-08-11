Optimismus in Frankfurt: DAX steigt

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 26 437,73 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,198 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,206 Prozent höher bei 26 378,00 Punkten, nach 26 323,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 437,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 245,57 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25 067,09 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 24 350,28 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24 081,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,74 Prozent nach oben. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 63,76 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,75 Prozent auf 163,15 EUR), RWE (+ 1,42 Prozent auf 57,30 EUR) und GEA (+ 1,40 Prozent auf 65,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen adidas (-3,73 Prozent auf 161,10 EUR), QIAGEN (-3,00 Prozent auf 37,30 EUR), Zalando (-2,26 Prozent auf 24,24 EUR), Merck (-1,95 Prozent auf 140,70 EUR) und Daimler Truck (-1,72 Prozent auf 46,35 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 458 314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 213,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at