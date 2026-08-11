Börse Frankfurt: LUS-DAX im Plus

Um 15:55 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 26 454,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 246,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 467,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25 116,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 283,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der LUS-DAX bei 24 070,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 467,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 63,76 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,75 Prozent auf 163,15 EUR), RWE (+ 1,42 Prozent auf 57,30 EUR) und GEA (+ 1,40 Prozent auf 65,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil adidas (-3,73 Prozent auf 161,10 EUR), QIAGEN (-3,00 Prozent auf 37,30 EUR), Zalando (-2,26 Prozent auf 24,24 EUR), Merck (-1,95 Prozent auf 140,70 EUR) und Daimler Truck (-1,72 Prozent auf 46,35 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 458 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at