Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Der LUS-DAX verbucht am dritten Tag der Woche Zuwächse.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,48 Prozent auf 17 858,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 903,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 726,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 17 995,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 424,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2023, den Stand von 15 823,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,65 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 633,00 Punkte. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 8,69 Prozent auf 220,10 EUR), Commerzbank (+ 2,27 Prozent auf 13,09 EUR), Allianz (+ 1,70 Prozent auf 263,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,61 Prozent auf 17,70 EUR) und Zalando (+ 1,45 Prozent auf 27,31 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Continental (-5,38 Prozent auf 61,96 EUR), Merck (-2,45 Prozent auf 147,40 EUR), Sartorius vz (-2,22 Prozent auf 330,70 EUR), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 534,20 EUR) und Infineon (-1,31 Prozent auf 31,67 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 695 297 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 200,366 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent.

