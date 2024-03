Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Der MDAX bewegt sich am Mittwoch kaum.

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent auf 26 271,83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 243,931 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,008 Prozent leichter bei 26 243,83 Punkten in den Handel, nach 26 245,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 311,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 062,92 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,734 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 758,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 353,02 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 26 592,59 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,11 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Jungheinrich (+ 4,90 Prozent auf 32,52 EUR), Delivery Hero (+ 4,68 Prozent auf 26,95 EUR), K+S (+ 3,30 Prozent auf 13,76 EUR), RTL (+ 2,36 Prozent auf 31,28 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,25 Prozent auf 43,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil SMA Solar (-3,39 Prozent auf 52,75 EUR), Bechtle (-3,04 Prozent auf 47,51 EUR), HENSOLDT (-2,37 Prozent auf 34,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,25 Prozent auf 117,35 EUR) und Fraport (-1,96 Prozent auf 47,49 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 511 147 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,908 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at