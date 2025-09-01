Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert

Am Montagmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 30 352,58 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 313,204 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,211 Prozent stärker bei 30 350,84 Punkten, nach 30 286,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 470,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 345,42 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat, am 01.08.2025, lag der MDAX noch bei 30 317,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 30 594,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 25 703,44 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,02 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 10,42 Prozent auf 10,01 EUR), HelloFresh (+ 4,42 Prozent auf 7,89 EUR), RENK (+ 3,73 Prozent auf 64,76 EUR), United Internet (+ 3,15 Prozent auf 28,16 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 44,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil flatexDEGIRO (-1,63 Prozent auf 27,80 EUR), Talanx (-1,27 Prozent auf 116,30 EUR), CTS Eventim (-1,25 Prozent auf 79,05 EUR), Aroundtown SA (-1,18 Prozent auf 3,35 EUR) und AUTO1 (-0,97 Prozent auf 28,62 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 1 571 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 30,419 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 17,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at