Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 15 200,34 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 122,187 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,095 Prozent auf 15 146,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 131,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 15 146,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 202,05 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,194 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, notierte der SDAX bei 14 259,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, stand der SDAX noch bei 13 765,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 596,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,98 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 15 232,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 2,87 Prozent auf 46,60 EUR), Nagarro SE (+ 2,00 Prozent auf 84,15 EUR), Dermapharm (+ 1,89 Prozent auf 37,80 EUR), DEUTZ (+ 1,39 Prozent auf 5,46 EUR) und Dürr (+ 1,34 Prozent auf 24,24 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil INDUS (-3,44 Prozent auf 26,70 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,08 Prozent auf 27,66 EUR), CANCOM SE (-0,62 Prozent auf 31,98 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-0,55 Prozent auf 1,08 EUR) und JOST Werke (-0,55 Prozent auf 45,10 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der flatexDEGIRO-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 52 621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,200 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

