Optimismus in Frankfurt: TecDAX stärker

Kaum bewegt zeigt sich der TecDAX am Donnerstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent höher bei 3 816,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 522,514 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,731 Prozent auf 3 838,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 810,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 803,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 845,18 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 425,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 619,60 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Wert von 3 680,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,30 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,10 Prozent auf 88,05 EUR), Siltronic (+ 7,81 Prozent auf 89,00 EUR), Ottobock (+ 6,10 Prozent auf 62,60 EUR), TeamViewer (+ 4,99 Prozent auf 5,69 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,44 Prozent auf 192,40 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-5,28 Prozent auf 33,73 EUR), HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 76,82 EUR), EVOTEC SE (-4,61 Prozent auf 5,28 EUR), QIAGEN (-2,09 Prozent auf 28,64 EUR) und JENOPTIK (-1,65 Prozent auf 34,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 346 040 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 174,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,46 Prozent.

Redaktion finanzen.at