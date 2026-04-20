NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. SAP-Chef Christian Klein werde in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht in dieser Woche wohl insbesondere noch einmal genau erklären müssen, was er mit den "kurzfristigen Schmerzen" mit Blick auf die Aussichten der Walldorfer gemeint habe, schrieb Toby Ogg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / BST



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