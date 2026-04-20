SAP Aktie

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SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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20.04.2026 08:31:32

SAP SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. SAP-Chef Christian Klein werde in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht in dieser Woche wohl insbesondere noch einmal genau erklären müssen, was er mit den "kurzfristigen Schmerzen" mit Blick auf die Aussichten der Walldorfer gemeint habe, schrieb Toby Ogg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
152,82 € 		Abst. Kursziel*:
14,51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
151,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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