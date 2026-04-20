SAP Aktie
|151,20EUR
|-2,66EUR
|-1,73%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. SAP-Chef Christian Klein werde in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht in dieser Woche wohl insbesondere noch einmal genau erklären müssen, was er mit den "kurzfristigen Schmerzen" mit Blick auf die Aussichten der Walldorfer gemeint habe, schrieb Toby Ogg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
152,82 €
|
Abst. Kursziel*:
14,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
151,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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