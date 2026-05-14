NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. KI sei nicht länger ein Feature in der Ressourcensteuerung (ERP), sondern Grundlage der Arbeitsabläufe - so der Tenor der SAPPHIRE-Entwicklerkonferenz, schrieb Toby Ogg am Mittwochabend. Die Kunden seien aber selbst noch in der Findungsphase und für SAP selbst hänge alles von der Umsetzung ab./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST



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