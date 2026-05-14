SAP Aktie
|145,52EUR
|5,22EUR
|3,72%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. KI sei nicht länger ein Feature in der Ressourcensteuerung (ERP), sondern Grundlage der Arbeitsabläufe - so der Tenor der SAPPHIRE-Entwicklerkonferenz, schrieb Toby Ogg am Mittwochabend. Die Kunden seien aber selbst noch in der Findungsphase und für SAP selbst hänge alles von der Umsetzung ab./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
135,58 €
|
Abst. Kursziel*:
29,08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
145,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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