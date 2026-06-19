ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der verlängerte Waffenstillstand im Nahen Osten und das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs ließen die Ölpreise weiter fallen, was das Geschäftsumfeld für den Softwarekonzern wohl etwas verbessere, schrieb Michael Briest am Freitagabend in einem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er geht von einer weiteren Margenverbesserung aus, die aber weniger dynamisch als zum Jahresauftakt sein sollte./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT





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