SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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19.06.2026 11:06:18

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der verlängerte Waffenstillstand im Nahen Osten und das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs ließen die Ölpreise weiter fallen, was das Geschäftsumfeld für den Softwarekonzern wohl etwas verbessere, schrieb Michael Briest am Freitagabend in einem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er geht von einer weiteren Margenverbesserung aus, die aber weniger dynamisch als zum Jahresauftakt sein sollte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
135,84 € 		Abst. Kursziel*:
50,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
134,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,94%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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