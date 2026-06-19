SAP Aktie
|135,16EUR
|-0,40EUR
|-0,30%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der verlängerte Waffenstillstand im Nahen Osten und das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs ließen die Ölpreise weiter fallen, was das Geschäftsumfeld für den Softwarekonzern wohl etwas verbessere, schrieb Michael Briest am Freitagabend in einem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er geht von einer weiteren Margenverbesserung aus, die aber weniger dynamisch als zum Jahresauftakt sein sollte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135,84 €
|
Abst. Kursziel*:
50,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
134,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,94%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 215 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
10:13
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht SAP SE-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.06.26
|SAP-Aktie zählt zu den DAX-Schlusslichtern: Abwärtstrend verschärft sich (dpa-AFX)
|
18.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.06.26