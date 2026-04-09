NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Konzernchef Christian Klein habe den Markt in einem Interview in der "Financial Times" auf "kurzfristige Schmerzen" eingestellt, schrieb Analyst Toby Ogg am Donnerstag. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun. Klein habe einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Wandel durch KI und der Wanderung in die Cloud vor sechs Jahren. Auch damals habe man zunächst geringere Margen hinnehmen müssen. Ogg sieht Kleins Aussagen als weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell der Walldorfer, die zunächst mit größeren Schwankungen einhergehen dürften. Ogg hält dies aber für den richtigen Weg, um langfristig relevant zu bleiben./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
144,02 €
|
Abst. Kursziel*:
21,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
144,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
11:22
|SAP SE-Analyse: Neutral-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung weit im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktuelle Aktienanalysen
|11:39
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:08
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:05
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Danone Buy
|UBS AG
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:59
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|10:35
|adesso Buy
|Warburg Research
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|OMV
|Barclays Capital
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Valeo Neutral
|UBS AG
|08:49
|Continental Buy
|UBS AG
|08:49
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK