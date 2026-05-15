SAP Aktie
|145,52EUR
|5,22EUR
|3,72%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklerkonferenz Sapphire habe gezeigt, dass Komplexität eine Stärke, aber auch eine Herausforderung sei, schrieb Michael Briest am Donnerstag. Die Dynamik bei "Rise" sei indes solide. RISE with SAP ist ein Software-as-a-Service-Paket (SaaS)./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139,98 €
|
Abst. Kursziel*:
46,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
145,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,87%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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