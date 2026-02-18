LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Optimismus in Paris: CAC 40 mittags freundlich
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,55 Prozent stärker bei 8 407,57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,490 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,108 Prozent auf 8 370,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,46 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 365,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 416,05 Punkten.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 8 258,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 967,93 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 8 206,56 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent nach oben. Bei 8 437,35 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 996,59 Punkten.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 39 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,279 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,86 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
