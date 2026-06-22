LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|493,35EUR
|-6,85EUR
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag an die jüngsten Branchendaten und politischen Entwicklungen sowie Wechselkursveränderungen geringfügig an. Mit größeren Überraschungen rechnet sie nicht und sieht ihre Prognosen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen und Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
580,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
500,90 €
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Abst. Kursziel*:
15,79%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
493,35 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17,56%
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Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
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