LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|497,80EUR
|12,30EUR
|2,53%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
420,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
485,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
497,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,63%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
10.06.26
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
10.06.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
10.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
09.06.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09.06.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
09.06.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|25.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|25.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|25.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|485,50
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.