LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

521,00EUR 0,60EUR 0,12%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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17.06.2026 12:46:33

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Die große Verfügbarkeit der Produkte von LVMH mache das Unternehmen zu einem Gradmesser dafür, wie viel Geld aus ihren Aktienkursgewinnen die Verbraucher für Luxusgegenstände auszugeben bereit seien, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Mit Blick auf das zweite Quartal richteten Investoren den Fokus auf eine Verbesserung des Wachstums im Segment Mode und Lederartikel./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
510,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
522,60 € 		Abst. Kursziel*:
-2,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
521,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,11%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
11.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 521,00 0,12% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
11:55 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
10:11 Kering Market-Perform Bernstein Research
10:07 Richemont Outperform Bernstein Research
09:51 Bayer Buy UBS AG
09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:10 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:57 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:36 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08:35 BMW Buy Deutsche Bank AG
07:54 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:45 BMW Kaufen DZ BANK
07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:32 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:12 KION GROUP Buy UBS AG
07:10 BMW Neutral UBS AG
07:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 BMW Underweight Barclays Capital
06:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
16.06.26 Volvo AB Buy UBS AG
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