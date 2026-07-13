LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|491,80EUR
|1,90EUR
|0,39%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. LVMH sei jedoch am besten für eine schrittweise Erholung positioniert und trotz hoher Erwartungen der Anleger sein Branchenfavorit./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
490,60 €
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Abst. Kursziel*:
22,30%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
491,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
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Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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