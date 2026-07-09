LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Neutral" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
488,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
489,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
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