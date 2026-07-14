HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMT

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