Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40-Entwicklung
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09.10.2026 12:27:10
Optimismus in Paris: CAC 40 mittags im Plus
Um 12:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,78 Prozent aufwärts auf 7 789,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,800 Prozent auf 7 791,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 729,69 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 806,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 783,03 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,739 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 156,67 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 8 326,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 041,36 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,95 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 350 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 198,900 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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