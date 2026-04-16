Pernod Ricard Aktie
|66,78EUR
|0,26EUR
|0,39%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das organische Wachstum im dritten Geschäftsquartal sei etwas besser gewesen als am Markt erwartet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der avisierte Umsatzrückgang für das Gesamtjahr liege am unteren Ende der Erwartungen. Zudem Diskussionen um Brown-Forman gebe es nichts Neues./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
66,60 €
Abst. Kursziel*:
50,15%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
66,78 €
Abst. Kursziel aktuell:
49,75%
Analyst Name::
James Edwardes Jones
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|66,34
|-0,27%
