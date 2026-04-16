Pernod Ricard Aktie
|66,64EUR
|0,12EUR
|0,18%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
16.04.2026 16:53:20
Pernod Ricard Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte am Donnerstag seine Schätzungen für die Franzosen im Nachgang der jüngsten Umsatzzahlen an. Die Spirituosenbranche stehe vor Herausforderungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
66,74 €
|
Abst. Kursziel*:
34,85%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
66,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,05%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|16:56
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:55
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12:06
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital