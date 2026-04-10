Pernod Ricard Aktie
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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach Pernod habe Brown-Forman mit Sazerac einen zweiten Interessenten angezogen, eine Fusion mit Pernod sei aber wahrscheinlicher, schrieb Edward Mundy in seiner Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
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Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
65,40 €
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Abst. Kursziel*:
52,91%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
65,06 €
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Abst. Kursziel aktuell:
53,70%
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Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-