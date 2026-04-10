Pernod Ricard Aktie

65,06EUR -0,04EUR -0,06%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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10.04.2026 13:07:02

Pernod Ricard Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach Pernod habe Brown-Forman mit Sazerac einen zweiten Interessenten angezogen, eine Fusion mit Pernod sei aber wahrscheinlicher, schrieb Edward Mundy in seiner Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,40 € 		Abst. Kursziel*:
52,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,70%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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