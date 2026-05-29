ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das US-Geschäft der Franzosen dürften zu ambitioniert sein, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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