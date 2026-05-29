Pernod Ricard Aktie
|64,78EUR
|0,36EUR
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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das US-Geschäft der Franzosen dürften zu ambitioniert sein, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
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Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
64,78 €
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Abst. Kursziel*:
8,06%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
64,78 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8,06%
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla
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KGV*:
-